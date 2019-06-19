Такое звание по итогам X Республиканского фестиваля казачьей и ямщицкой песни присуждено 8-летней Вике БЕРЕЗКИНОЙ, дочери техника производственно-технического отдела Энергосбыта Якутскэнерго Анастасии БЕРЕЗКИНОЙ.

Вика с 2017 г поет в младшей группе народного хора русской песни «Раздолье» «Раздолинки» при Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Занимается с большим удовольствием.

«В репертуаре хора русские народные песни. Эти песни Вика слушала с самого рождения: ее дедушка из рода государевых ямщиков. Потому она и выбрала это музыкальное направление», — говорит ее мама.

Фестиваль, посвященный Дню России, прошел 12 июня. Вика, исполнив песню «Балалайка», завоевала диплом в номинации «Наследники традиций русского фольклора (детская группа) – Открытие фестиваля».

Поздравляем Вику и желаем ей, чтобы эта победа стала ступенькой к новым творческим достижениям!