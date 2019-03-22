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Экономика
22 марта 2019, 12:15
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Открыта вакансия на должность руководителя

Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) объявляет конкурс на замещение вакантной должности руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов РС (Я). Документы на двухэтапный конкурс от соискателей принимаются до 22 апреля 2019 года.  

Конкурсный отбор включает в себя квалификационный экзамен и индивидуальное собеседование.

Среди требований к кандидатам: гражданство РФ, высшее образование и квалификация по специальности или направление подготовки «строительство» и (или) «юриспруденция» и (или) «экономика» и опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, либо высшее образование по другим специальностям или другому направлению подготовки и опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 7 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

Более подробная информация об условиях конкурса и необходимые бланки для заполнения размещены на https://mingkh.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3005272

Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я).
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