Открыт сезон навигации на мохсоголлохском причале

В первый день навигации Якутцемент принял 2,5 тысячи тонн доменных шлаков и отгрузил речным транспортом 400 тонн цемента.

На причале Якутцемента к отправке в ближайшее время подготовлено 9 000 тонн цемента и 3 тысячи штук железобетонных изделий. В целом на стройки республики по речной артерии поставляется порядка 400 тысяч тонн продукции. Отлаженный механизм заводского причала готов к горячему летнему сезону.

«В последние два года мы существенно улучшили материально-техническую базу причала, — говорит руководитель подразделения Владимир ДУБРОВИН, -Обновили двигатели и поменяли ходовую часть на портальных кранах, приняли в работу два новых грейфера. Но самое важное – провели капитальный ремонт причальных стенок, три зимы подряд вымораживали сооружение, чтобы укрепить часть стенки, которая находится под водой. Мохсоголлохскому причалу 33 года, в наших суровых условиях это возраст серьезный, а проведенные работы вернули ему молодость. Первую смену навигации отработал крановщик Артем ГОРБУНОВ. Люди соскучились по реке, по вечному движению на причале, потому на первую смену просятся многие. Конечно, коллектив очень рад, готов к интенсивному темпу работы. Мы, по давней традиции нашего коллектива, открытие навигации отметили праздничным тортом».

Сезон на мохсоголлохском причале открыл теплоход «Жуя» из Киренского судоходного участка ЛОРПа, привез на завод огарки, которые используются при производстве цемента.

«Из Усть –Кута вышли 9 мая, 25 мая прибыли на место назначения, груз в целости и сохранности, — говорит капитан Алексей ГОМИЛОВСКИЙ, — Шли в ледоход, около Олекминска перегнали льды, пришли по чистой воде. Здесь в Мохсоголлохе причал работает на «отлично», нас приняли без каких-либо задержек. Сутки будем на разгрузке, потом — чистка, и примем у цементников щебень».

В эти дни продукция Якутцемента отправится сухогрузами к строителям Сунтарского и Вилюйского улусов, на Ленск отгрузится клинкер для нужд алмазодобытчиков.