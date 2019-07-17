Открылся инста-магазин «КАМЕЛЕК»!

Компания «Камелек» сообщает:

Ураа!!!🔥 СУПЕР — НОВОСТЬ!😍 У НАС НОВАЯ УСЛУГА — ДОСТАВКА нашей продукции!

Наш директ разрывался от просьб доставки в другие регионы России, СНГ и даже дальнего зарубежья. Теперь мы с радостью сообщаем, что это сегодня стало возможным. Пока по городу и в регионы России.

Открываем инста — магазин «КАМЕЛЕК»!

Смело подписывайтесь на страницу @kamelek_dostavka .

Все наименования, опубликованные на странице, будут доступны к заказу.

БЕСПЛАТНАЯ доставка по г.Якутску (Центр) при заказе свыше 2000 руб .

Чтобы сделать заказ доставки пишите в Директ или WhatsApp +7 914 274-74-09 (активная ссылка в описании профиля).

В другие регионы доставка осуществляется транспортной компанией и Почтой России. Стоимость доставки оплачивается при получении заказа в транспортной компании, либо Вы можете дополнительно взять у транспортной доставку до квартиры или подъезда.