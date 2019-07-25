Открылась продажа билетов на поезда со станции Нижний Бестях!!!

С 25 июля во всех кассах по продаже железнодорожных билетов и на сайте WWW.RZD.RU (в разделе «Пассажирам») есть возможность приобретения проездных документов на пассажирский поезд №327/328 сообщением Нижний-Бестях – Нерюнгри (перевозчик АО «АК «ЖДЯ»). \

К проездному документу на поезд можно приобрести посадочный талон на автобус и катер от Якутска до станции Нижний Бестях и обратно (условный поезд №583/584 сообщением Нижний Бестях – Якутск речной вокзал).

Первый регулярный поезд №327/328 со станции Нижний Бестях отправляется 29 июля текущего года. Пассажирские поезда будут ходить через день, по нечетным числам (кроме 31 числа).

Отправление от станции Нерюнгри до Нижнего Бестяха начнется с 30 июля через день, по четным числам.

В составе поезда курсируют купейный, плацкартный и общий вагоны.