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14 февраля 2019, 17:30
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Открой рот: В Якутске прошел первый чемпионат по чтению вслух

13 февраля в библиотеке-филиале №21 «Созвездие» прошел первый официальный отборочный тур чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» в г. Якутске.

Побороться за звание самого выразительного чтеца города собралось 25 желающих. Участникам предстояло грамотно и выразительно без подготовки прочесть вслух выбранные организаторами художественные тексты.

Выступления оценивались по двум критериям – техника и артистизм. В состав жюри вошли: Оконешникова Алина Васильевна, к.п.н, доцент кафедры начального образования Педагогического института СВФУ, Яковлев Айтал Игоревич, к.и.н., доцент Исторического факультета СВФУ, методист Мультимедийного парка «Моя История» и Макарова Маргарита Михайловна, телевизионный журналист.

На первый в истории Якутска официальный чемпионат приехал его основатель и главный организатор, Михаил Валерьевич Фаустов. Михаил дал высокую оценку книгоиздательской деятельности в городе, в том числе на национальном языке, а также отметил большое количество книжных магазинов в центре города: «Нигде, где я был, а я был во многих городах страны, такого нет». Михаил выступил ведущим мероприятия.

Царила дружественная атмосфера, участники поддерживали друг друга бурными аплодисментами. Чемпионат прошел в 4 раунда: проза зарубежная, проза русская, поэзия и финальный раунд. После каждого раунда выбывало 5 человек, а в финал прошли три чтеца.

Победителем Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот» стала преподаватель СОШ №26 Жанна Орноева. Ее выступление члены жюри отметили как самое техничное и артистичное чтение вслух. Победитель отборочного тура едет в Иркутск, где будет бороться за звание чемпиона Дальнего Востока «Открой рот. Конференция Восток». Победитель «Конференции Восток» будет бороться за звание чемпиона России.

Официальный организатор Чемпионата — Ассоциация “Межрегиональная федерация чтения”. “Октава” — официальный микрофон Чемпионата. Партнерами сезона выступают Национальная литературная премия «Большая книга» и Литературная премия им. А.С. Пушкина «Лицей». В финальных турах участники прочтут отрывки из книг списка финалистов этих премий. Издательство Ad Marginem в этом сезоне — главный партнер Чемпионата. Все победители в своих городах получают в подарок книги от издательства.

Источник: Анна Слепцова.
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