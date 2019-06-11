Откровения санитарки

Каждый врач и медсестра знают, насколько велико значение младшего медицинского персонала в уходе за больными. А насколько хорошо знают об этом наши пациенты? В преддверии великого праздника в здравоохранении, Дня медицинского работника, приходящегося в этом году на 16 июня, мы решили рассказать о труде младшего медицинского персонала немного больше, чем это видно глазам пациента.

Работу любого учреждения здравоохранения можно сопоставить с функционированием сложного механизма, состоящего из множества деталей. Вклад младшего медицинского персонала в современной системе здравоохранения, а тем более в области терапии критических состояний, скажем прямо, — огромный, требующий большой стойкости. Без помощи квалифицированного младшего персонала комфортное пребывание в больнице становится невозможным — ведь основным местом пребывания пациента в лечебном учреждении является койка в палате.

Удобное положение, свободное перемещение, свежая постель и чистота вокруг — кажутся такими обыденными вещами в жизни… Но не тогда, когда здоровье дает сбой, и человек попадает в больницу. Знакомьтесь – Людмила ДОРДЖИЕВА, санитар второго хирургического отделения Республиканской больницы №2 – Центр экстренной медицинской помощи, человек, обеспечивающий глянец каждому уголку отделения.

— Людмила Виленовна, расскажите, пожалуйста, о своей работе в хирургии?

— На нас, младший медицинский персонал, в первую очередь ложится ответственность за поддержание чистоты в палатах, коридорах, местах общего пользования и других помещениях, их регулярную влажную уборку. Но на этом работа санитара не заканчивается, мы принимаем участие в транспортировке на операцию, иных перемещениях пациента, извещаем медсестер о просьбах больного, помогаем в дезинфекции инструментов.

В отделении 12 палат, рассчитанных на 40 больных хирургического профиля и 10 гинекологического, график работы сутки через трое, в одну смену выходит по 2 санитара, всего нас 14 человек.

— Как стать санитаром, и какие имеются сложности в профессии?

— Требуется среднее профильное образование, не обязательно медицинское. Далее прохождение профессионального обучения на санитара в Якутском медицинском колледже. У меня образование медицинского регистратора, я проходила профессиональную переподготовку. Обучение длиться 2 месяца, многие приходят работать санитарами в процессе получения среднего и высшего медицинского образования.

Санитар — слово французского происхождения «sanitaire», от латинского «sanitarius» — способствующий здоровью

О трудностях: мы нередко имеем дело с очень тяжелыми больными с выраженными нарушениями двигательных функций, недержанием мочи и кала, неконтролируемым выделением других жидкостей — кровь, пот, гнойное отделяемое. Таким пациентам необходимо, порой несколько раз на дню, менять постельное белье и проводить санитарно-гигиеническую обработку поверхностей. Данные манипуляции в уходе за пациентами требуют огромного терпения, такта, и большого чувства сострадания. Без милосердия в нашей работе нельзя — когда с человеком случается беда, он поневоле становится раздражительным и легко ранимым, во многом стесненным болью, иногда грубым по отношению к окружающим. Нужно понимать, что все эти изменения зависят не от самого пациента, а связаны с влиянием болезни на психику, переживать боль – это всегда нелегко. Если у человека отсутствует чувство сострадания, то такая работа не для него, нужно знать и понимать, что без милосердия труд в медицине невозможен. Особенно здесь, в хирургическом отделении экстренной больницы, требуется повышенная психологическая устойчивость, впечатлительным, и людям, не привыкшим к физическому труду, работа санитара будет не по плечу.

— Не было желания стать медицинской сестрой?

— В медицине у каждого свое призвание. Конечно, во времена работы медицинским регистратором, санитаром в других отделениях, были мысли стать медсестрой, но… Я скоро полюбила свою работу, ведь санитарный уход — обязательное условие для реализации всех медицинских вмешательств, работа санитара неразрывно связана со всеми этапами оказания медицинской помощи.