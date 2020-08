Откровения мэра Якутска Сарданы Авксентьевой

View this post on Instagram

С понедельника ежедневно после работы объезжаю дороги, которые мы строим, ремонтируем и реконструируем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». У подрядчиков есть небольшие отставания. Остается не так много времени до конца строительного сезона, поэтому поставила подрядчикам задачу наращивать темпы работ. В четверг провела совещание по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду. В целом ремонтные и регламентные работы на системах отопления, водоснабжения и водоотведения выполняются по графику. Сегодня утром проверила подготовку котельных в Автодорожном округе, и находящихся там объектов образования. Хотя сейчас нет точного сценария, как сложится картина с коронавирусом осенью, мы должны быть готовы к приему детей. Все школы и детские сады провели плановую промывку систем отопления, приборы контроля и учета прошли поверку, устранены все недочеты. Вместе с тем, серьезную тревогу вызывают низкие темпы работ по линии Фонда капремонта РС(Я). Например, из 28 МКД, где запланирован ремонт систем отопления, в девяти к работам еще не приступили. По ремонту систем водоснабжения в половине домов работы не начинались. Нельзя допустить повторения истории предыдущих лет, когда ремонт в домах тянулся чуть ли не до нового года. Поручила своему заму взять ситуацию на личный контроль. Еще одна хорошая новость. «Ростелеком» установил в Сайсарском округе систему видеонаблюдения. Девять камер расположены в наиболее криминогенных районах, вблизи алкомаркетов и мест концентрации дворовых ДТП. Вскоре они будут включены в аппаратный комплекс системы «Безопасный город». Теперь об участившихся информационных атаках. Некоторые сайты день за днем продолжают передергивать факты. Да, я может и не самый лучший мэр в истории нашего города, но уж точно не самый худший, как пытаются обрисовать. Беспрецедентная ложь полилась на меня после голосования по Конституции. Это было ожидаемо. Не удивлюсь, если еще и какое-нибудь уголовное дело заведут. Ничего, как говорил Уинстон Черчилль: «Вы никогда не достигнете пункта назначения, если будете останавливаться возле каждой лающей собаки, чтобы бросить в нее камень». Так что не обращаем внимания, работаем с удвоенной силой.