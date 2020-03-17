Откройте расчетный счет бесплатно в АЭБ

Алмазэргиэнбанк продлил акцию по бесплатному открытию расчетного счета.

Ведущий банк Якутии предлагает юридическим лицам и предпринимателям бесплатно открыть расчетный счет.

Что для этого вам нужно сделать:

1. На сайте банка www.albank.ru вы можете зарезервировать расчетный счет и система автоматически получит сведения о клиенте из открытых источников и обновит информацию в автоматизированной банковской системе (АБС) банка.

Либо: Позвонить в колл-центр АЭБ по телефону 8(4112)34-22-22 или 8-800-100-34-22 по вопросу подачи документов на открытие ИП. Специалисты банка расскажут про условия и сроки открытия расчетного счета. В случае положительного отклика для клиента будет зарезервирован расчетный счет.

Буквально через 1-2 минуты после резервирования счета клиент получит реквизиты расчетного счета и уже сможет их использовать для заключения договоров.

2. При предоставлении в банк полного пакета документов согласование занимает 2-4 часа. После этого счет переходит в статус «Открыт» и уже можно совершать операции по счету.

В случае если на зарезервированный счет будут направлены денежные средства, они будут зачислены на счет после открытия расчетного счета.

3. По истечении 3-х рабочих дней получить в АЭБ реквизиты открытого расчётного счёта.

Бонусы открытия расчетного счета в АЭБ:

— открытие счета – бесплатно;

— первые 2 месяца ведения счета – бесплатно;

— помощь в выборе пакетных услуг в соответствии с потребностями деятельности клиента;

— дополнительные услуги банка (корпоративные карты, эквайринг, инкассация и т.д.).

Алмазэргиэнбанк большое внимание уделяет улучшению сервиса обслуживания корпоративных клиентов. Специализированные окна «МФЦ для Бизнеса» на базе АЭБ помогут предпринимателям на этапе открытия, становления и ведения собственного дела. В формате «единого окна» в АЭБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доступны около 200 муниципальных и государственных услуг и иные услуги для представителей бизнеса.

Записаться на прием и уточнить информацию можно у консультантов бесплатной круглосуточной горячей линии АЭБ: 8-800-100-34-22.

Режим работы окон «МФЦ для Бизнеса» в офисе АЭБ в Якутске на пр. Ленина, 1: понедельник–пятница с 09:00 до 18:00 ч. Перерыв на обед – с 13:00 до 14:00 ч.