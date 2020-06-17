Откройте лицевой счёт в АЭБ для получения выплаты от Ил Дархана

В Алмазэргиэнбанке можно открыть лицевой счёт своему ребенку — выпускнику школы для получения единовременной выплаты в размере 5 000 рублей и в течение дня получить готовую банковскую карту.

Реквизиты карты можно получить немедленно — для заполнения заявления в срочном порядке. Карта, к которой будет привязан счёт, будет готова в течение 1-го дня.

На открытый в АЭБ счёт, по заявлению родителя или самого выпускника, достигшего совершеннолетия, будет перечислена выплата от властей Якутии.

Заказать карту можно в офисах Алмазэргиэнбанка в г. Якутске по адресам: пр. Ленина, 10, пр. Ленина, 22, ул. Дзержинского, 26/4, в дополнительных офисах на территории республики. Оформить заявку также можно на сайте www.albank.ru и у операторов горячей линии банка по номеру 8-800-100-34-22.

Для открытия лицевого счета требуется только паспорт гражданина РФ.

Отметим, что правительство Якутии Постановлением №175 от 15 июня 2020 года утвердило порядок осуществления финансовой поддержки выпускникам общеобразовательных организаций республики в период пандемии.

Получателями единовременных выплат являются один из родителей или законных представителей в случае если выпускник не достиг 18-летнего возраста, или сам выпускник, достигший совершеннолетия.

Выплаты осуществляются за счет средств резервного фонда правительства Якутии.

Бесплатная горячая линия АЭБ: 88001003422 или 8(4112)34-22-22.