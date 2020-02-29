Открой рот: Назван победитель республиканского финала чемпионата

Сегодня, 29 февраля, в Историческом зале Национальной библиотеки Якутии состоялся республиканский финал всероссийского чемпионата по чтению вслух «Открой рот».

Первое место заняла учительница музыки Детской школы искусств поселка Зырянка Верхнеколымского района Якутии Наталья ВИНОКУРОВА. Она примет участие в финале чемпионата «Открой рот» в Иркутске.

«Я счастлива, что выиграла в финале, потому что было очень волнительно и сложно», — поделилась Наталья Винокурова.

Второе место разделили учительница якутского языка из Верхневилюйска Тамара САВВИНОВА и музейный сотрудник из села Никольский Намского улуса Светлана ДАУРОВА.

Членами жюри стали первый заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) Владислав ЛЕВОЧКИН, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) Любовь КЛЮКИНА и заведующая Центром библиотечно-информационного обслуживания Национальной библиотеки РС (Я) Светлана ПОПОВА.

«Нам было сложно выбрать победителя, все участники выступили на высоком уровне. Тексты, конечно, не из легких. А тем более прочитать их с ходу, без подготовки очень и очень тяжело», — сказали члены жюри.

В финале чемпионата также приняли участие Елена НОГОВИЦИНА (Кобяйский улус), Надежда ТЫРЫЛГИНА (Якутск), Александра ВАРЛАМОВА (Нюрбинский улус), Сардана СЫРОВАТСКАЯ (Усть-Алданский улус), Николай СУЗДАЛОВ (Чурапчинский улус), Розалия НОВИКОВА (Якутск), Ксения МАНУЗИНА (Якутск).

«Выражаем огромную благодарность нашим коллегам, библиотекарям, которые провели у себя улусах отборочные этапы. Все победители отборочных этапов в улусах выступили сегодня очень хорошо, все они — победители», — отметили организаторы чемпионата.

Кроме дипломов, участники получили призы – книги от постоянного партнера всероссийского чемпионата «Открой рот» издательства «Альпина нон-фикшн».

Чемпионат по чтению вслух проводится в Якутии третий год. В этом году Национальная библиотека РС (Я) стала региональным координатором чемпионата. Отборочные этапы прошли в 20 улусах республики.

«Открой Рот» проходит в России с 2011 года. Соревнования по красивому чтению проходят в более чем в 110 городах России. Официальный организатор Чемпионата — Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».