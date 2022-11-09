Откроется выставка о первом Президенте Якутии

Выставка о первом Президенте Якутии откроется 11 ноября в Историческом парке.

11 ноября 2022 года в 11.00 часов на площадке Исторического парка «Россия – Моя история» состоится открытие мультимедийной выставки, посвященной 85-летию Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.

На экспозиции «Наш первый президент» будут представлены уникальные исторические экспонаты, архивные документы, фото- и видеоматериалы о Михаиле Николаеве.

Виртуальная выставка об обширной деятельности государственного политического деятеля республики и Российской Федерации лидера народа саха, Первого всенародного Президента М.Е. Николаева расскажет о его жизни, трудовом пути, значительных решениях, крупных событиях в истории Якутии, связанных с Михаилов Ефимовичем.

Напомним, что выставка открывается в рамках юбилейных мероприятий. 13 ноября 2022 г. первому Президенту Республики Саха (Якутия) Михаилу Ефимовичу Николаеву исполняется 85 лет. Организатором выставки и мероприятий выступает «Николаев Центр» – Библиотека-архив Первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева. Центр был создан в 2002 году в с. Октемцы Хангаласского района РС(Я). В 2017 году библиотека-архив, получив статус филиала Национальной библиотеки РС (Я), переименована в Президентский центр М.Е. Николаева (Николаев-Центр).

Выставка пройдет с 11 по 20 ноября с 10.00 до 18.00 в Историческом парке «Россия – Моя история» в зале «Республика» на втором этаже.