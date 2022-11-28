Тремя перфомансами откроется выставка «ҺӨҔҮҤ: якутский язык глазами художника»

1 декабря в SMART-библиотеке (Ларионова, 12 а) состоится открытие выставки-конкурса «ҺӨҔҮҤ: якутский язык глазами художника». 20 художников, 3 арт-группы представят свое восприятие якутского языка на этой выставке. Работы представлены в таких жанрах, как живопись, графика, инсталляции, ювелирное искусство и графический дизайн.

На открытии гостей ждет три перфоманса – «Иэйии», что значит «Вдохновение» от Национального театра танца РС(Я) им. С.Зверева-Кыыл Уола и хореографа-постановщика Изабеллы Егоровой, художника Миры Аргуновой и учащихся Айыы кыһата и творческой группы «Архетип».

Выставка будет работать до 30 декабря, и в течение месяца посетителей ждет цикл встреч с художниками, лекции по искусству и другие мероприятия. Подробности на странице @culture_yakutia.

Организаторы проекта – Творческое объединение «Культура Якутии», Национальная библиотека РС(Я), SMART-библиотека при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, гранта главы РС(Я), Фонда развития инноваций РС(Я).





Дата открытия: 1 декабря, 18:30.

Место: SMART-библиотека, Ларионова 12 а.

Вход свободный.