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Откроется виртуальный музей государственных и официальных языков Якутии
В Национальной библиотеке Якутии откроется «Виртуальный музей государственных и официальных языков РС (Я)»
Проект «Создание интерактивного музея государственных и официальных языков РС(Я)» создан Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) при поддержке Управления по вопросам развития языков администрации главы Республики Саха (Якутия).
Цель создания музея — детальное знакомство с историей, развитием государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия). В музее также представлена полная электронная библиотека, обучающий контент по государственным и официальным языкам, статистика печати республики. Ежегодно будет проводиться мониторинг знаний государственных и официальных языков.
Проект будет презентован в рамках II-го съезда учителей якутского языка, посвященного 30-летию принятия закона республики «О языках в РС (Я)».
Открытие музея состоится 22 ноября в 10.00 ч. в Историческом здании Национальной библиотеки РС (Я).
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