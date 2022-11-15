Откроется виртуальный музей государственных и официальных языков Якутии

В Национальной библиотеке Якутии откроется «Виртуальный музей государственных и официальных языков РС (Я)»

Проект «Создание интерактивного музея государственных и официальных языков РС(Я)» создан Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) при поддержке Управления по вопросам развития языков администрации главы Республики Саха (Якутия).

Цель создания музея — детальное знакомство с историей, развитием государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия). В музее также представлена полная электронная библиотека, обучающий контент по государственным и официальным языкам, статистика печати республики. Ежегодно будет проводиться мониторинг знаний государственных и официальных языков.

Проект будет презентован в рамках II-го съезда учителей якутского языка, посвященного 30-летию принятия закона республики «О языках в РС (Я)».

Открытие музея состоится 22 ноября в 10.00 ч. в Историческом здании Национальной библиотеки РС (Я).