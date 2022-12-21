Откроется инклюзивная выставка анимационных картин Миры Аргуновой

Инклюзивная выставка анимационных картин Миры Аргуновой откроется в Историческом парке

В Историческом парке «Россия – Моя история» открывается уникальная инклюзивная выставка «В ожидании чуда прозрения» талантливой якутской художницы Миры Аргуновой. Серия работ посвящена человеческим глазам, а также выполняет просветительскую миссию в области этнографии, представляя культуру народов России. Экспозиция начнет работу с 4 января 2023 года.

Выставка «В ожидании чуда прозрения» – это масштабный проект, выполненный на стыке дизайна, компьютерной графики и анимации, цифровой фотографии, абстрактной композиции, академической масляной живописи и декоративной традиционной народной росписи на основе этнографического и филологического научных материалов.

Работы, входящие в серию выставки, созданы на основе художественной печати фотографий, используемых для постановки диагноза офтальмологами Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Пантелеймона Аргунова и Иннокентия Белолюбского. В картинах в качестве элементов композиции использованы мотивы традиционных орнаментов росписей и вышивок, а также зашифрованы пословицы и поговорки народов России с упоминанием глаза.

Анимационная часть работы по серии «В ожидании чуда прозрения» выполнена профессиональным дизайнером, старшим преподавателем кафедры «Дизайн и декоративно-прикладное искусство» АГИКИ Виталием Макаровым.

Частью экспозиции является лиричный и в то же время ультрасовременный музыкальный ряд от ярких музыкантов, получивших широкое признание: Надежды Варламовой, Айтала Алексеева URAAN, Эркина Алексеева и Болота Байрышева.

Важной особенностью проекта является его инклюзивный компонент. Произведения смогут «увидеть» люди с проблемами зрения – картинам сопутствуют модели их изображений из акрила, которые можно взять в руки и изучить по контурам и рельефам, а также тифлокомментарии и подписи на азбуке Брайля, подготовленные специалистами Республиканской библиотеки для слепых.

Автором работ является Мира Аргунова – художник-живописец, лауреат республиканской художественной премии им. Валериана Васильева, дипломант международных конкурсов по живописи и графике. Художник в совершенстве владеет техникой академической живописи, что позволяет работать в направлениях реализма, импрессионизма и декоративной живописи.

«В мировой духовной культуре око символизирует знание истины, мудрость и голос совести. Оно олицетворяет собой Первопричину всего сущего и совершенное добро. Данный концепт представляет собой одну из главных философских универсалий, представленной в культурах всех народов, а значит близкой всем людям. Считаю, что искусство должно объединять, а в идеале – дарить чудо прозрения», — отмечает Мира Аргунова.

Картины художницы экспонировались на 50 международных, всероссийских и региональных выставках в России, Великобритании, США и Монголии, в том числе 13 персональных.