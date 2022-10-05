Отключения воды, света и газа в Якутске сегодня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 5 октября (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 — 17.00 – ул. Кржижановского 82/1, ул. Челюскина 42/1, 37/4, 39/1, 39/2, 41/4, 41/5 + частный сектор; — отключение холодной воды: 09.00 — 15.00 – ул. Халтурина 14/4, 14/5, ул. Дзержинского 41/1, 41/2, 43, ул. Клары Цеткин 2; 09.00 — 17.00 – ул. Кржижановского 82/1, ул. Челюскина 42/1, 37/4, 39/1, 39/2, 41/4, 41/5 + частный сектор; — отключение теплоснабжения: 10.00 — 13.00 – Гольминка 2-й переулок 1, 1/1, 2, 2а, 2/2, 4, 4/1, 5, Гольминка 1-й переулок 26, 28, 30, 34, 36, 38, ул. 50 лет Советской Армии 26, 28, 30, 32, 32/1а, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/7, 36, 36/1, 40, 40/1, 44; ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 14.00 – ул. Белинского 38, 44, ул. Октябрьская 21, 19/1, 19/3, ул. Ойунского 9; 09.00 — 16.00 – ул. Байкалова 26-59, ул. Тимирязева 28-50/1, ул. Неустроева 25-62, ул. Гастелло 13-29, пер. Заложный 3-23, ул. Автодорожная 28/15 — 38/22, ул. Автомобилистов 4/1 — 12/5, Большая поляна 7 – 21; 09.00 — 17.00 – ул. Кондакова 1-14, ул. Ермолаева 8, ул. Степная 53, ул. Винокурова 1-22, ул. Ильменская 1-34, ул. Сергеляхское шоссе 10 км, ул. Бестужева-Марлинского 57-80, 1-я Даркылахская 25-34 (за долги); 14.00 — 17.00 – ул. Дзержинского 13, 13/3, 15/1, 15/2, ул. Пояркова 4, 6, 8; АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 10.00 — 12.00 – ул. Новокарьерная 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 22/2, 25/1, 27, 27/1, 29, 29/1, ул. Винокурова 21, ул. Лонгинова 32/1, 32/3, 32/4, 36/2, 38, 38/1, ул. Чайковского 30/1, 30/3, 30/4; — снижение давления горячего водоснабжения: 10.00 — 12.00 – ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Есенина, ул. Якова Петерса, Маганский тракт 2 км.; — снижение температуры теплоносителя: 10.00 — 12.00 – ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Есенина, ул. Якова Петерса, Маганский тракт 2 км.; — отключение теплоснабжения: 10.00 — 13.00 – ул. Жорницкого 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, 27/1, ул. Якутская 31, 33, 35, 35/1, 35/2, 37 (школа — интернат № 28), 37/1, 39, 39/1, 4, 4/1, 4А, 4Б, 6, 6/1, 6/2, 43, 45, 45/1, 47, 47/1, 49, 51, ул. Космонавтов 12, 14, ул. Пионерская 10, 12, 12/1, 13, 14, 15, 15/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 29, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33, ул. Семена Данилова 10, 10/1 (д/с №12 «Улыбка»), 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 4/1, 6, 6/1, 8; 10.00 — 14.00 – ул. Тимирязева 33, 35, 37, ул. Гастелло 30 + частный сектор, ул. Неустроева + частный сектор; УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 — 18.00 – ул. Кеши Алексеева 7, ул. Якова Потапова 2, 4а, 6, 6/1, 7/1, 9, 11, 17/1, 19/1, 15/1, 10/2, 10/3, 14, 14/1, 14/2, 12/1, 16/1, 14/3, 14а, 12/2, ул. Шевченко 2а, 8, 6, 1, 4, 4/1, 2, 2/1, ул. Лермонтова 162, 162/1, 160, 158/1, 166/2, 168/2, 170/1, 172/1, 178/1, 162/2; 08.30 — 20.00 – ГРП -32, 59, 26, 87, ГРПШ-52, 7 Борисовка 1, 15 ж/домов, ГРПШ 71, ж/дома Борисовка 1 и рядом ч/дома, кот. Соснового бора, ГРПШ -14 — 14 ж/домов, ГРП 169 — Три Сосны, ГРП 5, ул. Билибина, ГРП — 61, ГРПШ 88, ГРП — 90 СОТ «Мерзлотовед», кот. Ботанического сада, кот. Сергеляхского шоссе 10 км. ГРП 57.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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