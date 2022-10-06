Отключения в Якутске: адреса

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в четверг, 6 октября (указано плановое время выполнения работ). ЯТЭЦ — отключение горячей воды: 09.00 — 12.00 – ул. Челюскина 8/3, 8/4, 10, 12, 12/1; 09.00 — 14.00 – ул. Можайского 15/5, 15/2, 15/1, 15/6, 47 квартал: ул. Халтурина 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, ул. Свердлова 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общежитие), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, ул. Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1; 09.00 — 16.00 – ул. Дзержинского 53, 57, 59, 61, 57/1 (д/с), ул. Верхоянская 2, 19, 17, 15, 11, 13, 4, ул. Строителей 8, 8/2, 8/1, 14/3, 18/1, ул. Халтурина 65, 65/2, 65А, 67, 26, 65/1, 67/4, 22/2, 67/1, 67/2, 69, ул. Якутская 7, 3, 1 — 9/1, ул. Семилетка 11, 9, 5, 2, 4, 4/1, 13, ул. Суворова 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, Коммунаров 17, 19, 21, 23; 09.00 — 17.00 – ул. Лермонтова 56, 58, 58/2, 58/3, 58в, 60, 60/1, 60/2, 62/5, 62К; — отключение холодной воды: 09.00 — 16.00 – ул. Дзержинского 53, 57, 59, 61, 57/1 (д/с), ул. Верхоянская 2, 19, 17, 15, 11, 13, 4, ул. Строителей 8, 8/2, 8/1, 14/3, 18/1, ул. Халтурина 65, 65/2, 65А, 67, 26, 65/1, 67/4, 22/2, 67/1, 67/2, 69, ул. Якутская 7, 3, 1 — 9/1, ул. Семилетка 11, 9, 5, 2, 4, 4/1, 13, ул. Суворова 22, 22/1, 24, 26, 26/1, 28, Коммунаров 17, 19, 21, 23; — отключение теплоснабжения: 09.00 — 14.00 – 47 квартал: ул. Халтурина 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, ул. Свердлова 2/1, 2/2, 2А, 2Б, 6/1, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1 (общежитие), 14/2, 16/1, 16/2, 18 (ГНС-2), 18/1, ул. Лермонтова 26, 28, 30, 34, 34/1; ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00 — 16.00 – ул. Чкалова 12-24, ул. Строда 29 — 46, 62, ул. Чепалова 21 с дробями, ул. Тимирязева 12-18, ул. Дежнёва 20-49, ул. Красноярова, ул. Байкалова 5-25, пер. Стеклова 1-15/1, ул. Тимирязева 31, ул. Неустроева 42-52/1, ул. Чернышевского 54/1, ул. Чкалова 32, ул. Автодорожная 36а — 38/22, ул. Кржижановского 4, 28, 28/2; 09.00 — 17.00 – ул. Тускул 4, Сергеляхское поле, пер. Дружный, ул. Чайковского 32-38/13; 09.30 — 12.00 – ул. Стадухина 63, 61, 63/1, 78, ул. Курашова 44, 46, ул. Петра Алексеева 73/2, 75/2, ул. Лермонтова 52, 42, ул. Лермонтова 37-41, ул. Курашова 34-40, ул. Шавкунова 66-68; 14.00 — 17.00 – ул. Халтурина 16, 18, 14, 41/1; АО «Теплоэнергия» — отключение горячей воды: 10.00 — 16.00 – ул. Якова Потапова 19/1; — отключение холодной воды: 10.00 — 13.00 – ул. Ильменская 57/5, 57/7, 57/8; — отключение теплоснабжения: 10.00 — 12.00 – ул. Есенина 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 5/1, ул. Якова Петерса 2, 3, 3А, 4, 5, 9, 11, ул. Заречная 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, ул. Молодежная 7, 9, 10, 13, 15, 17, ул. Якутская 8; 10.00 — 16.00 – ул. Якова Потапова 19/1; УГРС АО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.30 — 12.00 – СХПК Хатасский (Огонёк); 08.30 — 12.30 – ул. 50 лет Советской Армии 104/4; 13.30 — 17.00 – Мичуринский 4, СОТ «Промохота» д. 32, ГРП — 85, кот. Покровский тракт 5 км., кот. Покровский тракт 5 км. 10/3, кот. ООО «СахаЭнергомашстрой», кот. ООО «Востоктехторг» ул. Автодорожная 25, ГРПШ и кот.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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