Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске сегодня

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 15 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 08.30 – 16.00 – ул. Кржижановского, 28, 28/2. 09.00 – 17.00 — СОТ «Сырдах», 33, ул. Степная, 100, ул. Некрасова, 2 — 4, мкр. Марха (частично), ул. Дзержинского, 58 — 66, ул. Авиационная, 2 — 8/2, ул. Кирсанова, 1/2 — 19/6, переулок Сандал, 9/1 — 26/3, ул. Шавкунова, 68, ул. Лермонтова, 31/1 — 35/2, 41, ул. П. Алексеева, 63, ул. Рубиновая, 72 — 87, ул. Покровская, 1 — 20. 09.30 – 12.00 — Покровский тр. 5 км, с. Пригородный (частично). 09.30 – 13.00 – ул. Чернышевского, 82 — 118, ул. Крупской, 26, 28, 85/1 — 120. 14.00 – 17.00 – ул. Притузова, 6а, ул. Чайковского, 2, ул. Кржижановского, 4 — 28/2, ул. 4-я Даркылахская, 19 — 29. 14.00 – 18.00 – ул. Автодорожная, 1/2 — 11/6, ул. Крупской, 100 — 114/4, ул. Уткина, 4 — 10, ул. Красильникова, 7. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00 – 12.00 — кварталы 70, 59: ул. Орджоникидзе, 44, 44/1, 46, 46/1, 48, 45, 45/1, 39, 37, 35, 33, ул. Кирова, 21Б (почта №27), 21, 21/1, 21/2, 21/4, 15 (шк. им. Алексеевой), 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 (шк.), 19 (п-ка №1), 17/1, 17/3, 17/4, 13, 13/1, ул. Октябрьская, 10 (музей), 16, 16/1, 16/2, 18, 20, 20а (молочная кухня), 20/1, 20/2 (д/с № 105 «Умка»), 22, ул. Ломоносова, 45/3, ул. Ленина, 40 (б-ка), 32 (шк. №1), 38, 36. 09.30 – 12.00 – ул. Кузьмина, 18а, 18/1, 20, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 24/2, 24/3, 26/3, 26/4, 28/3. — отключение холодного водоснабжения: 09.00 – 12.00 — кварталы 70, 59: ул. Орджоникидзе, 44, 44/1, 46, 46/1, 48, 45, 45/1, 39, 37, 35, 33, ул. Кирова, 21Б (почта №27), 21, 21/1, 21/2, 21/4, 15 (шк. им. Алексеевой), 19/1, 19/2, 19/3, 19/4 (шк.), 19 (п-ка №1), 17/1, 17/3, 17/4, 13, 13/1, ул. Октябрьская, 10 (музей), 16, 16/1, 16/2, 18, 20, 20а (молочная кухня), 20/1, 20/2 (д/с № 105 «Умка»), 22, ул. Ломоносова, 45/3, ул. Ленина, 40 (б-ка), 32 (шк. №1), 38, 36. АО «Теплоэнергия» — отключение теплоснабжения: 10.00 – 12.00 – ул. Притузова, 6, ул. Бекетова, 7а, 9а, ул. Заводская, 23, 27, 29, 30. — отключение горячего водоснабжения: 10.00 – 12.00 – ул. Билибина, 10, 12, 12/1, 12/4, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 22, 27/1, 50. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.00 – 15.00 – ул. Халтурина, 15/2, 15/1, 15, 13, 13/1, 15/3, 15/4, 11/2, 11, 11к. 08.30 — 11.30 – ул. Лонгинова, 8, 6, ул. Сосновая, 1, ул. Кочнева, 14а. 08.30 – 17.00 – ул. Петровского, 8, 8/1, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, ул. Ойунского, 9/1, 11, 11/1, ул. Островского, 4, 6. 13.30 – 16.00 – ул. Птицевод 3 центральный переулок, 15, 15/2, 15/3, 15/4, 13/2, 13/3.

Фото: Yakutskcity.ru Источник: Yakutskcity.ru

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