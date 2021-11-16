Отключения энергоресурсов в Якутске 16 ноября
К сведению горожан: плановые отключения энергоресурсов в Якутске 16 ноября
Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций во вторник, 16 ноября (указано плановое время выполнения работ).
ЯТЭЦ
— отключение горячей воды:
09.00 — 11.00 – ул. Губина 35/1;
09.00 — 12.00 – ул. Ярославского 15, 17, 19;
13.30 — 16.00 – ул. Дзержинского 5;
— отключение холодной воды:
09.00 — 11.00 – ул. Губина 35/1;
ЦРЭС
— отключение электроэнергии:
09.00 — 17.00 – ул. Бекетова, Вилюйский тракт 3 км., Хатын-Юряхское шоссе 7 км., 1, 2 База, Покровский тракт 7, 8, 9, 10 км., ул. Мархинская, Полевая 2, Полевая, Спутник 2;
09.30 — 12.00 – ул. Якутская 1-17, ул. Калашникова 5/17, Хатын-Юряхское шоссе 4-5 км., ул. Чусовского 1 — 75/2, ул. Стояновича 1 — 14, ул. Космачёва, ул. Сапожникова, Окружное шоссе 4 км., ул. Газомагистральная, Портовское кольцо, ул. Мирнинская, ул. Верхоянская, ул. Халтурина 26 — 93, ул. Дзержинского 61 — 83, ул. Московская 28/2 — 38/1;
10.00 — 14.00 – ул. Жиркова 6/3, ул. Кулаковского 28, пр. Ленина 46, ул. Каландаришвили 2 – 14;
АО «Теплоэнергия»
— отключение холодной воды:
09.00 — 11.00 – ул. Притузова 1, 3;
10.00 — 14.00 – ул. Бекетова 7а, 9а, ул. Притузова 6;
— отключение теплоснабжения:
10.00 — 12.00 – ул. Дзержинского 70/1, 70/2, 70/3, ул. Труда 1, 3, 3/1, 5/1, ул. Харанская 1, 3, 5, ул. Васильковая 1д, ул. Чайковского 30/4;
10.00 — 14.00 – ул. Бекетова 7а, 9а, ул. Притузова 6;
УГРС АО «Сахатранснефтегаз»
— отключение газоснабжения:
13.30 — 18.00 – пер. Светлый 15, 2, 2а, ул. Энергетиков 7, 11, Хатын-Юряхское шоссе 6 км. 25/4, 23/4.
+7 (999) 174-67-82