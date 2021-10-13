Отключения энергоресурсов в Якутске 13 октября

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в среду, 13 октября 2021 г. (указано плановое время выполнения работ).

ЦРЭС

— отключение электроэнергии:

09.00-12.00 — ул. Момская, ул. Набережная 50 по 95, ул. 2 Набережная 1 по 14, Белое Озеро 8 по 28/1;

09.00-17.00 – ул. Транспортная, ул. Автомобилистов, ул. Кальвица, Сергеляхское шоссе 10, 11 км., Хатынг-Юряхское шоссе ДСК Жигули, Пригород частично;

09.30-17.00 — Дачи Намцырский тракт 1 по 18, Намцырская 6 по 15/1, ул. Есенина 1 по 21/1 ул. Экспериментальная 1 по 5/1;

13.30-17.00 – ул. Красильникова с 6/4 по 17/4, ул. Автодорожная с 3/1 по 57, ул. Автодорожная КИЗ ЯГУ;

14.00-17.00 — ЦТП Теплопункт ул. Чайковского 2 Теплоэнергия: АДС 358583, ул. Чайковского с 1 по 69, ул. Бекетова с 1 по 11, Вилюйский тракт 3 км.

ЯТЭЦ

— отключение теплоснабжения:

09.00-15.00 — 203 кв. корпуса 8, 10, 11, 12;

09.30-14.00 – ул. Халтурина 65-69 с дробями, ул. Семилетки 5, 7, 9, ул. Герцена 12, 16;

— отключение холодного водоснабжения:

10.00-12.00 – ул. Ильменская с 57 с дробями.

ПАО «Водоканал»

— отключение холодного водоснабжения:

10.00-18.00 — квартала: 17, 9, 9А, Новый Хлебзавод, ТП Дальняя 90, ТП Очиченко 3/1, ул. Очиченко, ул. Якутская, ул. Жорницкого 29/1, 29/2, 29/3, МУ МВД.

АО Теплоэнергия

— отключение теплоснабжения:

10.00-12.00 – ул. Экспериментальная 3-19 с дробями, ул. Заводская 3-30 с дробями, ул. Есенина 1, 1, 3 с дробями, ул. Дружбы Народов ½;

11.00-13.00 — Маганский тракт 2 км. д.6, МЧС.

УГРС ОАО Сахатранснефтегаз

— отключение газоснабжения:

13.00-17.00 – котельная 3 школы.

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