Отключение воды отменили

АО «Водоканал» сообщает о переносе на другой день работ по переврезке участка водопровода на водолинии «Водоузел №4 – КП «Гимеин»», запланированных на 24 октября 2019 года.

Работы переносятся в связи с неготовностью подрядной организации к проведению данных работ.

О дате проведения работ будет сообщено позже.