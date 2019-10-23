23.10.2019
17:00
85
Якутск
Отключение воды отменили
АО «Водоканал» сообщает о переносе на другой день работ по переврезке участка водопровода на водолинии «Водоузел №4 – КП «Гимеин»», запланированных на 24 октября 2019 года.
Работы переносятся в связи с неготовностью подрядной организации к проведению данных работ.
О дате проведения работ будет сообщено позже.
Источник: Пресс-служба АО "Водоканал".
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.10.2019
38
23.10.2019
57
23.10.2019
72
23.10.2019
84
23.10.2019
106
23.10.2019
96
23.10.2019
947
23.10.2019
122
23.10.2019
171
23.10.2019
125
23.10.2019
279
23.10.2019
746
23.10.2019
1009
23.10.2019
234
23.10.2019
183
23.10.2019
203
23.10.2019
174
23.10.2019
92
23.10.2019
138
23.10.2019
139
23.10.2019
155
23.10.2019
211
23.10.2019
320
23.10.2019
1228
23.10.2019
701
23.10.2019
268
23.10.2019
419
23.10.2019
336
23.10.2019
880
23.10.2019
259
23.10.2019
263
23.10.2019
214
23.10.2019
304
23.10.2019
682
23.10.2019
694
22.10.2019
792
22.10.2019
366
22.10.2019
211
22.10.2019
175
22.10.2019
186
22.10.2019
228
22.10.2019
4146
22.10.2019
232
22.10.2019
1119
22.10.2019
202
22.10.2019
209
22.10.2019
195
22.10.2019
202
22.10.2019
224
22.10.2019
167
22.10.2019
165
22.10.2019
412
22.10.2019
186
22.10.2019
650
22.10.2019
573
22.10.2019
1422
22.10.2019
2035
22.10.2019
195
22.10.2019
470
22.10.2019
519
ТОП НОВОСТИ
21.10.2019
17129
17.10.2019
11510
18.10.2019
9393
20.10.2019
6951
17.10.2019
6803
17.10.2019
5537
19.10.2019
5105
20.10.2019
4571
18.10.2019
4543