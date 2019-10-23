23.10.2019
17:00
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Якутск

Отключение воды отменили

АО «Водоканал» сообщает о переносе на другой день работ по переврезке участка водопровода на водолинии «Водоузел №4 – КП «Гимеин»», запланированных на 24 октября 2019 года.

Работы переносятся в связи с неготовностью подрядной организации к проведению данных работ.

О дате проведения работ будет сообщено позже.

Источник: Пресс-служба АО "Водоканал".
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