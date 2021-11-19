Отключение электричества в Нюрбе и Олекминском районе произошло из-за нанесенных энергообъектам повреждений

Восстановлено электроснабжение населённых пунктов Олёкминского района и города Нюрба

Восстановлено электроснабжение населённых пунктов Олёкминского района и города Нюрба Якутии, нарушенное в результате повреждения неизвестными линий электропередачи.

16 ноября 2021 года в 13.20 персонал Олёкминского энергорайона ЗЭС в ходе планового осмотра линии 35 кВ «Бердинка» на одной из опор обнаружил повреждение изолятора, предположительно вследствие расстрела из оружия. Участок линии от подстанции 35 кВ «Каландаришвили» до подстанции 35 кВ «2-й Нерюктяй» был отключен для устранения повреждения. В ограничении находился ряд населенных пунктов Олёкминского района. Повреждение оперативно устранено, в 14.19 линия введена в работу, ограничений электроснабжения нет. О произошедшем сообщено в полицию.

17 ноября 2021 года в 11.40 ДТП стало причиной нарушения электроснабжения в Нюрбе — на одну из опор линии 10 кВ «Нюрба» был совершен наезд автотранспортного средства. Линия принадлежит сторонней организации, по завершении восстановительных работ — в 13.30 она была введена в работу, ограничений электроснабжения нет. О произошедшем также сообщено в полицию.

Энергетики напоминают жителям населенных пунктов, водителям автотранспортных средств и спецтехники: любое вмешательство в работу энергообъектов может нарушить энергоснабжение большого количества людей, организаций и предприятий, а потому виновным грозят штрафы, административная и уголовная ответственность.