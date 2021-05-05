Отключать рано! — мэрия

Окружная администрация города Якутска сообщает, что отопление в административных зданиях предприятий и организаций, в жилом фонде города Якутска отключается при установлении 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, но не позднее 20 мая.

В последние дни в столице наблюдается повышение температуры наружного воздуха днем. Как следствие, горожане обращаются с просьбами понизить температуру системы отопления.

«Отопительный сезон, согласно многолетней практике, в городе Якутске завершается не ранее 15 мая. Из года в год температура меняется, поэтому ближе к 15 мая будет определена точная дата завершения отопительного сезона», — прокомментировал первый заместитель главы Роман Сорокин.

Согласно действующим нормативам, ресурсоснабжающие организации отключают подачу отопления при устойчивой среднесуточной (день-ночь) температуре воздуха не ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд.

«Снизить температуру теплоносителя в данное время не представляется возможным, так как во многих многоквартирных домах установлены индивидуальные тепловые пункты, где осуществляется подготовка горячей воды для потребителей. Для качественной подготовки горячей воды на центральном тепловом пункте также требуется поддержание определенной температуры теплоносителя», — пояснил Роман Сорокин.

Обращаем также внимание жильцов, что в домах разной конструкции, в зависимости от типа и этажа, в квартирах может быть разная температура при одинаковой температуре теплоносителя и воздуха на улице. Соответственно, при преждевременном отключении отопления, возможны многочисленные жалобы о том, что в квартирах холодно.