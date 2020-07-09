От «подарка» Сарданы Авксентьевой общественники отказались



Сегодня заместитель главы города Якутска Роман Сорокин провел совещание по вопросу безвозмездной передачи пункта передержки безнадзорных животных некоммерческой организации. В совещании приняли участие представители благотворительных фондов «Белый Бим» и «Помоги выжить», а также начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Дина Николаева, исполняющий обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений г. Якутска Павел Павлов.

Как ранее сообщалось, решение о передаче пункт передержки животных некоммерческой организации было принято в январе этого года по итогам круглого стола при главе города Якутска. В марте общественный фонд «Якутский городской Фонд помощи животным» изъявил желание принять ППБЖ в свои руки, в апреле с ними была разработана «Дорожная карта». В июне Департамент имущественных и земельных отношений города Якутска передал пункт передержки в ведение вышеуказанной организации, но буквально сегодня «Фонд помощи животным» отказался вести работу с ППБЖ.

Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дина Николаева отметила, что в соответствии с федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» ППБЖ безвозмездно может получить некоммерческая организация, указавшая в перечне видов своей экономической деятельности (ОКВЭД) защиту человека и животных.

Окружная администрация подписала соглашение с Департаментом ветеринарии Республики Саха (Якутия) по исполнению полномочий по безнадзорным животным. МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» в июле проведет конкурс. «Думаю, в конце июля вопрос передачи пункта будет окончательно решен», — сказала Дина Николаева.

На исполнение всех полномочий, таких как отлов, содержание, стерилизация, вакцинация, маркирование безнадзорных животных и отпуск их в среду обитания ежегодно выделяется 23 млн 400 тысяч рублей. Аренда земельного участка, на котором находится пункт, будет регулироваться в соответствии с требованием законодательства.

В ходе совещания городские власти и зоозащитники также обсудили вопросы финансирования, переоборудования пункта, ветеринарного надзора и другие.

