Откачка талых вод проводится на улицах Якутска

По итогам дня 15 апреля спецтехникой АСМ муниципального предприятия «Жилкомсервис» откачано и вывезено 480 куб. метров талой воды с заниженных мест городских улиц.

«В четверг на откачке талых вод было задействовано 13 машин АСМ. В 18.00 часов спецтехникой, ассенизаторскими машинами, откачали 240 кубических метров талых вод. Всего к концу дня с заниженных мест улиц вывезено 480 кубов талых вод», — сообщил главный инженер МУП «Жилкомсервис» Юрий Сильченко.

Откачка производилась на пр. Ленина, ул. Хабарова, ул. Чиряева, ул. Кальвица, ул. Богдана Чижика, ул. Лермонтова, ул. Дзержинского, ул. Пирогова, ул. Горького, ул. Орджоникидзе, ул. Губина, ул. Дежнева. Особое внимание уделили откачиванию с заниженных мест в районе Крестьянского рынка. Работы по откачке луж продолжаются.

В рамках весенних работ по пропуску талых и ливневых вод на территории городского округа «город Якутск» территориальные органы управления, МУП «Жилкомсервис», АО «Якутдорстрой» ведут ежедневный мониторинг и отчет по объемам откачанной воды при помощи АСМ, мотопомп, электронасосов с указанием адресов.

Как сообщил заместитель главного инженера АО «Якутдорстрой» Рустам Шишханов, 15 апреля в рамках противопаводковых мероприятий проведена пропарка водоотводных лотков, труб и переходов на 25 участках города: Новообъездное шоссе через Новообъездное шоссе, ул. Лермонтова от ул. Кирова до ул. Короленко, ул. Лермонтова от ул. П.Алексеева в сторону ул. Халтурина, ул. Строителей от ул. 8 Марта в сторону ул. Халтурина, ул. Петровского от ул. Ломоносова в сторону ул. Ойунского, ул. Илменьская от ул. Макаренко в сторону ул. Чайковского, от ул. Орджоникидзе от ул. Короленко в сторону ул. Курашова, ул. Курашова от ул. Толстого в сторону Орджоникидзе, ул. Дзержинского УВД через ул. Дзержинского и в других.

«Есть случаи повторной пропарки водоотводных лотков, труб в одном и том же участке из-за промерзания. Тем не менее работа по пропарке идет по плану, отставания нет», — отметил Рустам Шишханов.

Подключено 23 электронасоса из 44. Приямки (место сбора талой воды) в заниженных местах подготовлены на 100 %. Степень готовности трубопроводов составляет 88%.

С 27 марта по 15 апреля подготовлено к пропуску талых и ливневых вод методом пропарки 20 048 погонных метров водоотводных лотков, общая протяженность лотков — 44 277 погонных метров.