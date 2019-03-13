Отговорка по поводу незаконного оружия не помогла мужчине

38-летний уроженец Алтайского края продал охотничье ружье и 10 патронов к нему. Установлено, что оружие является гладкоствольным охотничьим оружием ИЖ-18 16 калибра.
Со слов подозреваемого, он нашел его в лесу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)