Отговорка по поводу незаконного оружия не помогла мужчине

38-летний уроженец Алтайского края продал охотничье ружье и 10 патронов к нему. Установлено, что оружие является гладкоствольным охотничьим оружием ИЖ-18 16 калибра. Со слов подозреваемого, он нашел его в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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