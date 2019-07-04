Отель ATLANTIS THE PALM советует наш менеджер Вилена, она сама лично была в этом шикарном отеле и все расскажет про него.

Популярный отель для семейного и молодежного отдыха, множество развлечений, разнообразное питание. Просторные, со вкусом обставленные номера дарят ощущение полного комфорта .Благодаря уникальному расположению отеля абсолютно из всех номеров открывается вид на водные просторы.

От основания «ствола» рукотворного острова Пальма до отеля Atlantis проложена Дубайская монорельсовая дорога. Все гости отеля имеют бесплатный неограниченный доступ в аквапарк Aquaventure и в аквариум The Lost Chambers – музей подводного мира, где обитают около 65 000 удивительных морских животных, среди которых редкие виды рыб, скаты и акулы. Есть русскоговорящий персонал.

Предлагаем вам очень крутую акцию , при проживании на «Все Включено» период проживания 05.05.2019-28.09.2019. Дети до 15.99 лет проживают бесплатно!

Например при заселение 2 взрослых и 2 детей( 10 и 14 лет) цена на человека 79 982 руб.

В стоимость входит а/п Москва-Дубаи-Москва (аэрофлот), трансферы, проживание, питание все включено и мед.страховка.

ООО «ГТА Тур Люкс».

г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис.

Тел: 8(4112)42-54-96

Моб:+7(914)2 740-940