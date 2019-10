Отель №1 для любителей VIP – отдыха

Отель был открыт в 2018 г. Atlantis Sanya построен в стиле потерянного города-государства Атлантида и представляет собой развлекательный и курортный комплекс, включающий отель, аквапарк, рестораны, бары, океанариум и магазины.

Расположен на первой береговой линии, в 25 минутах езды от центра города Санья. Состоит из 1 корпуса, всего 55 этажей, все номера с видом на море. В отеле имеются два открытых бассейна. В аквапарке Aquaventure имеются захватывающие аттракционы и горки. В аквариуме Lost Chambers можно понаблюдать за различными рыбами и морскими животными.

1 из 5

Кроме того, гости могу заняться дайвингом, понаблюдать за морскими львами и поплавать с дельфинами. Также гости могут пройти успокаивающие процедуры по уходу за лицом и телом в спа-центре AHAVA или позаниматься в круглосуточном фитнес-центре.

1 из 2

Atlantis Sanya суждено стать выбором №1 для желающих поужинать со вкусом на острове Хайнань: здесь появятся 21 заведение общественного питания, в том числе рестораны знаменитых шефов, подводный ресторан морской кухни, ресторан сингапурской кухни, изысканный ресторан японской кухни, китайский ресторан премиум-класса, пляжные лаунж-бары, своя пивоварня, а также самые большие в Санье рестораны в формате «шведский стол» для больших групп.

Один из бриллиантов комплекса — ресторан знаменитого шефа Гордона Рамзи Bread Street Kitchen & Bar. Ресторан в Санье — пятый ресторан в сети Bread Street Kitchen. Он, как и лондонский ресторан, выдержан в стиле склада, где кипит работа. Здесь подают вкуснейшие блюда британской и европейской кухни в сопровождении известных классических напитков, а также инновационных коктейлей.

Еще один ресторан, который нельзя пропустить, — это современный и стильный подводный ресторан Ossiano с прозрачными стенами, где гости смогут поужинать с видом на Лагуну Амбассадора, самый большой в Санье океанариум, где обитают 86 000 видов морских животных. Свежие морепродукты можно выбрать на демонстрационной витрине, ассортимент очень широкий. Также в меню тарелка с морепродуктами, одна из самых больших и разнообразных в Хайнане. В ресторане широкий ассортимент изысканных вин и авторских коктейлей.

Гостям, которые хотят попробовать азиатскую кухню, стоит посетить аутентичный японский ресторан Netsu, где готовят и тэппаньяки, и робатаяки, и суши. Здесь проходят живые выступления диджеев, а стены украшены граффити. Стильный ресторан Netsu со своей особой энергетикой — одно из крутейших мест в Санье.

Такая же непринужденная расслабленная атмосфера царит в ресторане Crab Kitchen, выдержанном в колониальном стиле. Это единственный ресторан в Санье, который специализируется на блюдах из свежего краба. Гости Crab Kitchen перенесутся в Юго-Восточную Азию, пробуя уникальные блюда из грязевого краба с острова Шри-Ланка, королевского краба, лягушачьего краба, голубого краба-плавунца, снежного краба и волосатых крабов, приготовленные сингапурским шефом ресторана. Лучшим сопровождением к еде станут несколько видов пива из Юго-Восточной Азии и чай «тех тарик», приготовленный на ваших глазах в ходе специальной церемонии.

Ресторан Tang назван в честь королевского тропического цветка бегонии. Это современный аутентичный ресторан кантонской кухни премиум-класса, где готовят из сезонных ингредиентов, свежих овощей и фруктов, а также подают живые морепродукты. Некоторые из кулинарных творений ресторана замечательно сочетаются с коктейлями на основе китайской водки байджу. Этот китайский ресторан — один из самых роскошных в гостинично-развлекательном комплексе. За потрясающее меню димсамов и фирменные кантонские блюда отвечает известный шеф из Гонконга, а это значит, что при тщательном выборе ингредиентов вкус увязан с пользою для здоровья.

Также представлены два ресторана, работающих по принципу «шведский стол». В огромном ресторане Saffron его на восьми станциях готовят прямо при гостях. Здесь подают блюда со всех концов света. Это один из самых больших ресторанов в Санье, его площадь составляет более 2 000 метров, здесь могут одновременно разместиться 804 гостя. Повара ресторана готовят все блюда в соответствии с индивидуальными предпочтениями каждого гостя. А в ресторане Kaleidoscope подают блюда всех восьми признанных аутентичных кухонь Китая, в том числе сочную пекинскую утку, вкуснейшие дамплинги и мясо с овощами, которое вы варите прямо за столом в кипящем «самоваре».

На фудкорте The Avenues шесть станций, где подают широкий ассортимент деликатесов азиатской и европейской кухни.

1 из 2

Дополнительный фудкорт также имеется в аквапарке Aquaventure: более десятка киосков и кафе для семей с детьми, в том числе Street East, Grilled Chill и Shark Bites, где на восьми станциях представлены курица с рисом по хайнаньски, булочки, блюда, приготовленные на воке, лапша, дамплинги, пицца, бургеры и разнообразные напитки.

Всех, кто хочет вечером хорошенько повеселиться, приглашаем в ресторан Nereus Brewery, где можно попробовать шесть видов крафтового пенного из собственной пивоварни отеля, а также впечатляющий ассортимент напитка из ячменного солода со всего мира и разнообразные азиатские и европейские закуски. Гостям, которых привлекают тапас в азиатском стиле в сопровождении живой музыки, следует направить свои шаги в лаунж-бар Tikki, вдохновленный полинезийской культурой. Вечер в Tikki, где подают свежеприготовленные блюда и фирменные коктейли, где играет живая музыка — специальный гость-диджей, оркестр и другие музыканты — непременно останется в памяти. В баре у бассейна Barazura атмосфера более спокойная, здесь можно расслабиться у бассейна, потягивая любимый напиток со льдом или коктейль.

Помимо разнообразных ресторанов и баров, кулинарное предложение гостиничного комплекса также дополняют несколько кафе. В главном кафе отеля, Poseidon Court, латте и легкие закуски подают на фоне большого океанариума, где представлены самые разнообразные рыбы. Каскадный водопад и пруд создают атмосферу подводного мира. Из лаунж-бара Plato’s Lounge and Bar также открываются великолепные виды на Лагуну Амбассадора и сады. Днем здесь подают чай, кофе и выпечку премиум-класса, а вечером проходят потрясающие музыкальные вечера. В кафе Atlantis, расположенном на садовом уровне торговой галереи The Avenues также предлагают кофе, выпечку, печенье и сэндвичи, а в iCandy гости The Avenues смогут попробовать сладости и вкуснейшее мороженое.

Турлюкс рассчитает Вам тур с вылетом из Якутска на 8 и 15 ночей, также с вылетом из других городов.





Турагентство PEGAS Touristik

ООО ГТА Тур Люкс



tel/fax: +7(4112)42-54-96

tel: 8-964-420-9395

677027, г. Якутск

ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

e-mail: itlux9@bk.ru

сайт: http://tour-lux.ru/