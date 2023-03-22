Отец убил своего сына и позвонил в полицию

⚡️⚡️ В городе Нерюнгри задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сына

Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 66-летнего жителя города Нерюнгри, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 18 марта 2023 года мужчина нанес удар ножом своему 41-летнему сыну, после чего позвонил в скорую помощь и полицию.

Несмотря на принятые медицинскими работниками меры, через некоторое время потерпевший скончался от полученного ранения в реанимационном отделении больницы.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи СК России.