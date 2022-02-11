Отец Сусанны Рожиной прокомментировал задержание своей дочери

По соцсетям активно распространяется комментарий на якутском языке Данила Даниловича ТОЛСТЯКОВА, отца блогера и журналиста Сусанны РОЖИНОЙ.

Данилу Даниловичу Толстякову 69 лет, ранее он возглавлял объединение ветеранов отделения ПФР по Якутии.

Ранее сообщалось, что Сусанна Рожина задержана днем 9 февраля в своем офисе в Якутске в гостинице «Азимут». Заявление о вымогательстве со стороны Рожиной написала риэлтор Гульнара МИХАЙЛОВА. Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство, совершенное в особо крупном размере». Сусанна Рожина была задержана сотрудниками УФСБ России по Якутии при получении 50 миллионов рублей, предназначенных в качестве вознаграждения за нераспространение информации о деятельности риэлторской фирмы.