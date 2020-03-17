Отец с 11-летней дочерью пострадали в серьезной аварии в Якутске

По невнимательности пострадавший водитель не заметил автомобиль, следовавший по главной дороге.

16 марта около 19 часов в дежурную часть Госавтоинспекции столицы республики поступило сообщение о том, что в медучреждение обратились пострадавшие с автотравмами.

В ходе проверки, предварительно, установлено, что 16 марта днем в п. Жатай 38–летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Витц», при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу автомашине «Тойота Камри» под управлением 26-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение.

В результате происшествия водитель автомашины «Тойота Витц» получил ушиб плеча и сотрясение головного мозга, у его 11-летней дочери медики диагностировали травму головы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, со слов водителя, девочка была пристегнута при помощи детского удерживающего устройства. Как пояснил пострадавший, автомашину, следовавшую по главной дороге, он не заметил.

В момент аварии оба водителя были трезвы.

По факту происшествия проводится административное расследование.



