Отец-извращенец шесть лет насиловал свою дочь

⚡️💬 Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Якутска, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.

Следователи СК России в городе Якутске завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней, и в изнасиловании несовершеннолетней потерпевшей.

Следствием установлено, что в период с октября 2016 по август 2022 года обвиняемый, воспитывая свою несовершеннолетнюю дочь без супруги, совершал сексуальное насилие в отношении девочки. На момент первого преступного эпизода, выявленного следствием, девочке было 11 лет.

О происходящих в семье событиях стало известно после того, как подросток рассказала о поведении отца подруге и ее матери. Женщина обратилась в правоохранительные органы, и отец девочки был задержан, а впоследствии заключен под стражу.

Следствием проведен комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений.

Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенных преступлениях, результаты следствия, выводы экспертов подтвердили слова потерпевшей. С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного следствия выявлены причины и условия, которые способствовали совершению преступления, в связи с чем следователем направлено соответствующее представление для их устранения. Кроме того, девочке оказана необходимая психологическая помощь.