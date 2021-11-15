«Отец Года» Якутии — Артур Николаев из Горного района

Определены победители ежегодного республиканского конкурса «Отец Года», проведенного в рамках мероприятий, посвященных Дню Отца в России

Об сегодня, в День Рождения первого президента РС(Я) Михаила Ефимовича Николаева, сообщили заместитель министра труда и социального развития Якутии Афанасий Постников и председатель ОО «Лига Отцов РС(Я)» Айхал Габышев на утренней передаче «Новый день» НВК «Саха».

В этом году в онлайн-конкурсе из 21 участника, по решению жюри, выявлены лучшие отцы по четырём номинациям:

— «Самый талантливый отец» — Иван Шеломов из Чурапчинского района

— «Лучший отец-семьянин» — Александр Готовцев из Хангаласского района

— «Лучший отец — общественный деятель» Пётр Чупров из Таттинского района

— «Самый активный отец Совета Отцов» — Анатолий Голомарев из п. Жатай ГО «Город Якутск».

И абсолютным победителем объявлен Егоров Артур Николаевич — житель Мытахского наслега Горного района, директор Мытахского Музея галереи, отец пятерых детей. Он стал обладателем супер-приза от ОО «Лига Отцов РС(Я)» — 100 тысяч рублей.