Отец Карла Лагерфельда отбывал ссылку в Якутии

Оказывается, отец всемирно известного кутюрье Карла Лагерфельда сидел во Владивостоке в тюрьме, отбывал ссылку в Якутии, а также просил о русском подданстве. Об этом «Городу В» рассказал краевед, член Географического общества России Андрей Сидоров.

Итак, отец всемирно известного французского кутюрье германского происхождения Карла Лагерфельда – Христиан-Людвиг-Отто Лагерфельд (1881-1967) проживал во Владивостоке в начале прошлого века.

Родился он в Гамбурге, в уважаемой в городе католической семье виноторговцев. После окончания учёбы стажировался в одном из коммерческих предприятий города, а затем поступил на службу артиллерийского полка германской императорской армии. Закончив срок обязательной службы, Отто Лагерфельд поступил на службу в гамбургскую компанию Van Dissel, Rode & Co, представителем которой и отправился в конце 1902г. в Венесуэлу в город Маракайбо.

Однако, вскоре, он уходит из компании и переезжает в Сан-Франциско, где в это время жил его брат. Уже находясь в Северной Америке, Лагерфельд знакомится с главой Carnation Evaporated Milk Company – ведущем производителе консервированного молока, которое они продавали под маркой «Гвоздика» (Carnation). Став торговым представителем компании, Отто Лагерфельд активно путешествует по миру, продвигая товар, а в конце 1907 года переезжает на постоянное место жительства и работы в Приморскую область Российской Империи.

Таким образом, холодным декабрьским утром 1907 года в возрасте 26 лет, молодой и холостой Отто Лагерфельд сошёл на землю Владивостока.

Из данных, хранящихся в Российском государственном историческом архиве Дальнего Востока, удалось узнать, что Отто Лагерфельд был среднего роста, черноволос, сероглаз и хорошо изъяснялся на английском языке. Следует заметить, что за 7 лет жизни во Владивостоке он также неплохо освоил и русский язык: мог свободно говорить и писать на нём.

Во Владивостоке Отто Лагерфельд владел комиссионной торговой конторой, продавая концентрированное молоко под торговой маркой «Гвоздика». Следует сказать, что в этом деле он добился значительных успехов. Известен и адрес, по которому Отто Лагерфельд проживал во Владивостоке – это улица Павловская, переименованная в 1935 году в Трудовой переулок.

Когда 1 августа 1914 года Германия объявила войну России, в тот же день, как только телеграф сообщил это известие, Отто Лагерфельд пишет прошение русским властям, желая выехать через Японию в Америку. В прошении он сообщает: «я пришёл к заключению, что с прекращением торговых операций с Лондоном и Гамбургом нормальное течение моей деятельности продолжаться не может». Однако, уже 3 августа он был арестован, несмотря на то, что военнообязанным германской армии он числился лишь до 20 марта 1908 года. И 4 августа был передан коменданту крепости Владивосток для содержания на гауптвахте на острове Русский (мыс Ларионова).