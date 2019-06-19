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Отец-изверг ответит за зверское избиение сына-третьеклассника

Завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка его отцом

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего жителя села Борогонцы Усть-Алданского района республики. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2  ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего)  и   ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

Установлено, что 5 мая 2019 года около 22 часов мужчина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома вспомнил  об инциденте, произошедшем в школе, где обучается его сын-третьеклассник — в учебном заведении  у школьников пропадали денежные средства.

Заподозрив сына в краже денежных средств в школе и у родственников, мужчина  нанес множественные удары  кулаками по лицу и телу мальчика, причинив гематомы лобной, шейной, плечевой областей, ушных раковин, челюсти. Помимо этого, медики диагностировали у ребенка перелом нижней челюсти.

Кроме того, следствием установлен факт нанесения мальчику отцом ударов ремнем «в воспитательных целях» и лишение его еды.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемый полностью признал.

В отношении ребенка для минимизации последствий причиненного преступлением психологического вреда проведены реабилитационные мероприятия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ  Надежда Дворецкая
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