Отец-алиментщик забыл о детях

Прокурор Нюрбинского района Якутии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый, зная о вступившем в законную силу решении суда о взыскании с него алиментов на содержание своих двух детей, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за неуплату алиментов, в течение длительного периода времени уклонялся от их уплаты. Задолженность обвиняемого по алиментам с 2015 года составила более 597 тыс. рублей.

После утверждения прокурором обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.