Отдыхающие на реке Амга спасли тонущего мальчика — телеграм

Об этом сообщает телеграм-канал КРИМЯКУТИЯ:

Нам пишут: Добрый день. 9 июля 2022 г. Мы с семьей купались в с. Амга где-то к 16 ч. увидели что тонет мальчик лет 10. Сначала не поняли, думали что ребёнок просто купается. Поняли только тогда, когда он нырнул и начал быстро руками махать, мальчик не мог даже закричать что тонет. Не смотря на то что народу было много никто не заметил, даже родители мальчика. Муж сразу побежал к мальчику понимая что тот тонет. Когда приблизились ребёнок уже закричал «помогите». Началась суета, все друг другу начали кричать что тонет ребёнок, чтоб те передали следующим, возможно из-за ветра наши крики были не слышны. Мальчик несколько раз за это время пропадал под воду. Муж благо вытащил, но при этом он сам не утонул, было слишком глубоко и плюс течение. А эти родители даже спасибо не сказали. На след день мы их встретили при выезде с с. Амги около шиномонтажки, они узнали мужа, но прошли мимо. Прошу чтоб родители следили за своими детьми. Ведь за эти несколько секунд может случиться что угодно.