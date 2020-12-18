Отдыхать нельзя работать. Каким будет 31 декабря в Якутии

31 декабря 2020 года приходится на четверг и является общепринятым рабочим днем. Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 N 875 «О переносе выходных дней в 2020 году» не предусматривает перенос выходного дня на 31 декабря 2020 года.

В соответствии с производственным календарем, 31 декабря 2020 года является предпраздничным днем: пятница, 1 января, — нерабочий праздничный день.



Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, сокращается на час. Таким образом, последний рабочий день 2020 года – 31 декабря, будет сокращенным на один час.



В непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно сократить продолжительность работы или смены в этот день, работнику его труд оплачивается по нормам, установленным для сверхурочной работы, либо переработка компенсируется путем предоставления дополнительного времени отдыха в другое время по согласованию.



Новогодние «каникулы» в 2021 году продлятся десять дней: с пятницы, 1 января, по воскресенье, 10 января. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово (статья 112 ТК РФ). 9 и 10 января приходятся на субботу и воскресенье. Таким образом, первым рабочим днем после каникул станет понедельник, 11 января.





Трудовой кодекс РФ устанавливает обязанность работодателя компенсировать работу в выходной и нерабочий праздничный день: оплатить отработанное время не менее чем в двойном размере или предоставить другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ). Если срок трудового договора не превышает двух месяцев, такому работнику применяется только оплата работы в выходной или нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере, другой день отдыха не предоставляется (ст. 290 ТК РФ).



Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается (ч. 1 ст. 153 ТК РФ):

— сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

— работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

— работникам, получающим оклад, — в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.



При исчислении размера оплаты за работу в выходные или нерабочие праздничные дни необходимо учитывать не только тарифные ставки (оклады), но и прочие компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (Постановление Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 N 26-П).



Конкретный размер оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный день может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором (ч. 2 ст. 153 ТК РФ).



Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в такой день (от 0 до 24 часов) (ч. 3 ст. 153 ТК РФ).