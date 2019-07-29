Отдохните в гостевых домиках Орто Дойду и наполнитесь энергией природы!

Самым большим спросом для наших дорогих гостей пользуются благоустроенные гостевые домики!

Каждые выходные мы принимаем большие семьи, веселые компании, которые решили отдохнуть и расслабиться на свежем воздухе!

Территория комплекса большая, позволяет отдохнуть очень активно, но в то же время можно просто насладиться природой и жареным мясом возле домика (мангал, дрова предоставляются). Мы заботимся о том, чтоб отдых удался на славу!

Сами домики имеют все необходимое и доступное для проживания, а именно: компактная кухня, где вы найдете эл.чайник, микроволновую печь и необходимую посуду; теплый санузел с душем и туалетом. Так как домики двухэтажные, на верхнем этаже находится комната отдыха с телевизором и несколькими спальными зонами. В домиках могут отдыхать до 8 человек включительно. Рядом вас ждет мангал с охапкой дров (при необходимости предоставляем щампура и сетку для барбекю). В домиках всегда уютно и по-домашнему спокойно, ведь согласитесь, хочется вырваться иногда от городской суеты и побыть наедине с природой и семьей.

В шаговой доступности находятся ресторан, охотничий домик, беседки, этнические постройки и якутский календарь, необычность которого никого не оставляет равнодушным.

Наши постояльцы всегда находят для себя отдых по душе и возвращаются к нам снова и снова!

Ждем Вас, наши дорогие гости на свежий отдых, шашлыки и отличное проведение выходных в кругу друзей и семьи!

Телефоны для бронирования и заказов: 89246636777, 711227

Адрес: Покровский тракт 49 км.

Instagram: orto_doydu_restoran

Сайт: orto-doydu.ru