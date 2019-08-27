Отдохните на свежем воздухе в Орто Дойду!

Туристический комплекс Орто Дойду предлагает Вам незабываемый отдых на природе, как в кругу семьи, так и с веселой компанией!

Ресторан Орто Дойду предлагает Вам:

— полностью оборудованный для обряда Алгыс — зал «Камелек»

— большой зал с красивым видом из окна (вместимостью до 100 чел)

— вкусную кухню (средний чек от 1700-2000)

— качественную музыку и караоке

— красивый пейзаж для ваших фотографий!

Как мы знаем, якутская кухня ничуть не уступает европейской, поэтому выбор меню становится богатым, а праздничный стол колоритным и необычным!

У нас вы можете арендовать гостевые домики с ночевкой (1 домик до 8 человек включительно) на все выходные и ощутить «дачный» отдых на свежем воздухе. В домиках вас ждут благоприятные условия для отдыха, мангальная зона с дровами, спокойная территория.

Рядом так же стоят удобные разноцветные беседки и отдельно мангальная зона для шашлыков (шампура, сетки для барбекю, дрова все предоставляется).

Прогуляетесь до якутского календаря и побываете на сопке, где открывается невероятный пейзаж для красивых фотографий!

Так же предлагаем охотничий двухэтажный домик для самых душевных посиделок вокруг костра и игры на гитаре.

Орто Дойду богат национальным колоритом и историей, которая интересна многим гостям, поэтому мы Вас ждем на отдых всей семьей и большой компанией!

Ждем Вас, наши дорогие гости на свежий отдых, шашлыки и отличное проведение выходных в кругу друзей и семьи!

Телефоны для бронирования и заказов: 711227, 89246636777

Адрес: Покровский тракт 49 км.

Instagram: orto_doydu_restoranСайт: orto-doydu.ru