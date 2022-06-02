Отделению сердечно-сосудистой хирургии РБ№1-НЦМ — 6 лет

Сердце относится к одному из самых главных органов ребенка, и если с его работой возникают серьезные проблемы, нужен врач, который будет наблюдать и лечить ребенка. Детский кардиолог занимается проблемами, которые связаны со строением и функционированием детского сердца, а также сосудами и всеми патологиями, которые возникают в сердечно-сосудистой системе — гипертензией, гипотонией, аритмиями, пороками сердца и т. д. Если родители обнаружили тревожные симптомы, или на ЭКГ выявлены отклонения, УЗИ сердца показало аномалии строения — нужно обращение к кардиологу.



В Год матери и 100-летия ЯАССР одно из молодых отделений Педиатрического центра РБ№1-НЦМ — отделение сердечно-сосудистой хирургии открылось ровно 6 лет назад — 1 июня 2016 года. К этому дню преодолевая трудности, обучаясь, набирая опыт, кардиохирурги Якутии готовились не один год .



В Республиканской больнице №1-Национальный центр медицины первая операция на сердце была выполнена в 2000-ном году, в открытом тогда отделении кардиохирургии под руководством основателя якутской школы кардиохирургии, доктора медицинских наук, почетного гражданина Республики Саха (Якутия), заслуженного врача РФ и РС(Я) Захарова Петра Ивановича. Но как самый серъёзный экзамен на мастерство хирургов следует рассматривать операцию на открытом сердце шестимесячному младенцу, когда не только его возраст, а самое главное – крохотный вес, задавали совершенно нестандартные параметры операционной технологии и хирургических методик.



По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире рождается полтора миллиона детей с врожденным пороком сердца. Большая часть пороков тяжелой формы без хирургического вмешательства приводит к летальному исходу в первые месяцы после рождения. И поэтому открытие отделения сердечно-сосудистой хирургии в Педиатрическом центре стало долгожданным и радостным событием для всех жителей нашей большой республики.



Отделением, которым руководит сердечно-сосудистый хирург Константинов Олег Валерьевич, за 6 лет работы проведено 452 операции, из них младенцам — 83. Всего пролечено 1769 детей, 459 из которых младенцы. Это огромная работа отделения, которое рассчитано на 10 хирургических коек и 3 реанимационных коек.