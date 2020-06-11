Отделению кардиологии ЯРКБ – 50 лет

Сердечно поздравляю коллектив отделения кардиологии Якутской Республиканской клинической больницы с пятидесятилетием со дня основания.

Многолетний клинический опыт, высокий профессионализм сотрудников позволили отделению достичь высоких результатов в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Дорогие друзья, за пятьдесят лет врачами и медицинскими сестрами отделения кардиологии спасены тысячи жизней якутян, дана путевка в жизнь нескольким поколениям жителей республики. И в настоящее время вы продолжаете оказывать квалифицированную кардиологическую помощь в соответствии с высокими российскими и мировыми стандартами, активно внедряя новые технологии и методики в свою работу.

Ваше отделение располагает сегодня современной материальной базой, высокопрофессиональными кадрами, однако самым дорогим достоянием, несомненно, является высокопрофессиональный коллектив, преданные профессии врачи и медсестры, честные и скромные труженики, снискавшие уважение населения города и республики, ваше неравнодушие, ваши сострадательные сердца и умелые, чуткие руки, ваше служение делу, самоотверженность и ежедневный труд без права на ошибку. Вы с честью выполняете свое предназначение — спасать жизни людей, оберегать здоровье земляков.

Мы, ваши коллеги, гордимся вашими успехами, ценим ваш вклад в развитие больницы.

Спасибо вам за верность призванию, за то, что вы бережно храните величайшую ценность на свете – человеческое здоровье и жизнь!

Искренне желаю вам, каждому работающему в отделении, крепкого здоровья, благополучия, стабильности и процветания на долгие годы! Пусть ваша работа приносит вам только удовлетворение. Будьте счастливы!

От имени коллектива Якутской республиканской клинической больницы главный врач Николай Васильев