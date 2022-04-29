29.04.2022
10:12
99
Общество
Отделения почты России изменят график работы в майские праздники
1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений.
30 апреля и 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы.
2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья.
С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.
Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства: https://pochta.onelink.me/YTri/2ff3e10
Источник: АО «Почта России»
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