Отделение ПФР по РС(Я): подведены итоги 9-ти месяцев 2019-го

15 октября 2019 года в Отделении ПФР по Республике Саха (Якутия) в режиме видеоконференцсвязи прошло совещание с начальниками территориальных органов ПФР в районах республики и в городе Якутске по результатам работы за 9 месяцев 2019 года и основным задачам до конца 2019 года.

Состоялся пресс-подход управляющего Отделением ПФР по Республике Саха (Якутия) Георгия Степанова, в ходе которого были затронуты вопросы: реализации нового федерального закона №350-ФЗ, который изменил параметры пенсионной системы страны, прав селян на прибавку к пенсии за 30 и более лет трудового стажа в сельском хозяйстве, подтверждения статуса предпенсионера, предоставления государственных услуг ПФР в электронном виде, электронного межведомственного взаимодействия.

Георгий Михайлович обратил внимание представителей прессы на то, что в эти дни подводятся первые итоги года, когда изменились правила выхода на пенсию – повысился пенсионный возраст. По сути то, что и как говорилось при разъяснении нового закона для жителей нашей республики, действительно, подтвердилось. Предусмотренные ранее пенсионные льготы для якутян остались действующими, новые – заработали, в том числе и для якутян:

– Это мы наглядно видим в цифрах: если по всей России количество новых назначений страховых пенсий по старости, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 68%, то в нашей республике сокращение составило 34%. Как видите разница в два раза. Если же взять в целом по всем видам пенсии, то по стране сокращение – 55%, а в Республике Саха (Якутия) – 22%. То есть, почти в два с половиной раза ниже.

В отличии от предыдущих лет, в 2019 году индексация пенсий была произведена в размере намного выше сложившегося уровня инфляции. В январе почти 140000 неработающих пенсионеров Якутии получили пенсию в повышенном размере – на 7,05%. В августе скорректирована пенсия пенсионеров, работавших в 2018 году. С 1 апреля были повышены размеры социальных пенсий. В результате проведенных мероприятий размеры страховых пенсий, включая работающих пенсионеров, увеличились на 977 рублей, пенсии неработающих пенсионеров в среднем по республике увеличились на 1455 рублей. Следующая индексация ожидается в январе 2020 года. Параметры, заложенные в законе, выше прогнозируемой инфляции – 6,6%.

С 2019 года проводится повышение пенсии селянам, имеющим стаж в сельском хозяйстве 30 и более лет. Прибавку получили уже более 3500 якутян. Руководитель напомнил жителям республики, что до конца года те граждане, у которых есть документы личного хранения, свидетельствующие о наличии необходимого стажа в сельском хозяйстве, могут обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда по месту проживания. По норме закона только в таком случае их пенсия подлежит перерасчету начиная с января 2019 года.

Еще одной новинкой 2019 года стало подтверждение гражданам статуса предпенсионера – его уже получили более 4500 якутян. Возраст этот (минус 5 лет) насчитывается с применением всех полагающихся льгот (например, для северян, матерей, родителей детей-инвалидов). Статус дает льготы налоговых органов, службы занятости.

Отделение ПФР по РС(Я) заключило соглашение о взаимодействии с Государственным комитетом по занятости населения касательно безработных и лиц, желающих поменять свою рабочую профессию или квалификацию. Все данные по предпенсионерам можно получить через систему межведомственного электронного взаимодействия, сказал Степанов.

«На сегодня уже 86% клиентов Пенсионного фонда предпочитают обращаться за нашими услугами именно через электронные сервисы. Это Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портала государственных услуг. Те пенсионеры, у которых нет возможности в домашних условиях пользоваться электронными сервисами, активно пользуются гостевыми компьютерами в клиентских службах и в местах общественного доступа, например, в МФЦ», – рассказал управляющий Отделением. Все 26 государственных услуг, которые предоставляет Пенсионный фонд РФ, могут предоставляться через интернет, подчеркнул он.

Анализ обращений граждан показывает, продолжил Георгий Михайлович, что в клиентские службы ПФР большинство идет за справками в различные инстанции – начиная от кредитных учреждений до госорганов. Управляющий отметил, что в соответствии с законом о предоставлении госуслуг в Российской Федерации, все сведения, которые имеются в распоряжении другого государственного или муниципального органа, могут быть истребованы через систему межведомственного электронного взаимодействия, не привлекая самого заявителя, сокращая при этом его издержки. В принципе, сегодня технологии достаточно развиты для того, чтобы человек мог не выходя из дома получать государственные услуги, в том числе Пенсионного фонда России.