Отделение катамнеза ЯРКБ – единственное на Дальнем Востоке

Удивительное отделение есть в Перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы. Кстати, единственное на Дальнем Востоке! Здесь нет ни шума, ни очередей, ни напряженных лиц. Редкая в наше время атмосфера покоя окружает тебя здесь уже при входе.

Отдельный вход, отдельный лифт, отдельные гардероб и регистратура. Индивидуальное отношение к каждому ребенку и его родителям. Немногочисленные мамы и папы с детишками возле кабинетов ждут приема, улыбчивые и доброжелательный медицинский персонал встречает каждого, называя по имени, крепенькие, улыбчивые активные малыши с любопытными глазами.

Отделение катамнеза. Со дня открытия Перинатального центра ЯРКБ в 2018 году врачи ведут катамнестическое наблюдение за детьми с перинатальной патологией. Заведует отделением опытнейший неонатолог, отличник здравоохранения России, заслуженный врач республики Радомир Иванович АЛЕКСАНДРОВ. В отделении двадцать сотрудников, в том числе восемь врачей и семь медсестер. О том, что такое «катамнез», какая главная цель отделения катамнеза, как там лечат детишек, рассказывает врач, детский невролог, и.о. заведующего отделением катамнеза Наталья Николаевна ПОТАПОВА.

— Наталья Николаевна, что означает понятие «катамнез»?

— Понятие «катамнез» означает сбор всей медицинской информации о пациенте, перенесшем какое-то заболевание, в нашем случае – о ребенке, родившемся раньше срока или перенесшем критическое состояние. В отношении наших пациентов сбор информации, наблюдение происходит практически с момента рождения. Уже после первого этапа выхаживания, когда новорожденный переводится из реанимации, где ребенок находился в критическом состоянии, в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей врач кабинета катамнеза осматривает ребенка, изучает всю медицинскую документацию и тем самым обеспечивает преемственность и непрерывность наблюдения за состоянием его здоровья, что способствует снижению инвалидизации и является залогом успешного восстановления в дальнейшем. Слово «реабилитация» здесь предпочитают не использовать.

— Значит, ваше отделение принимает ребенка от отделения выхаживания недоношенных детей и ведете его дальше. До скольких лет ребенок находится под вашим наблюдением?

— Да, главная наша цель – это углубленное систематическое наблюдение (обследование, лечение) за детьми, родившимися преждевременно, с весом менее полутора килограммов, перенесшими критическое состояние. Мы занимаемся восстановительным лечением, проводим комплекс восстановительных мероприятий: ЛФК, массаж, терапию, наблюдение «узких» специалистов (педиатр, невролог, кардиолог, офтальмолог, хирург, врач ЛФК).

Для предотвращения формирования хронической патологии при наблюдении за детьми, родившимися раньше срока, используются возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений Перинатального центра.

Наталья Николаевна, как Вы считаете, почему так много детей появляются на свет недоношенными?

— Дело в том, что здоровых беременных женщин сейчас очень мало. Имеет значение и само протекание беременности, стрессовый фактор, питание беременной, условия жизни. Да, с 2012 года критерии недоношенности были изменены, мы выхаживаем сейчас детей, начиная с пятисот грамм.

Рождение особенного ребенка – это серьезный стресс для родителей, поэтому своей главной задачей неонатологи ставят не только медикаментозную коррекцию отклонений, успешное выхаживание и снижение инвалидизации, но и повышение уровня качества жизни ребенка и его семьи. От многих врачей я слышала о том, что недоношенность – не приговор, что огромное количество недоношенных новорожденных вырастают здоровыми и даже выдающимися людьми, что недоношенные дети быстро «догоняют» в развитии своих сверстников, что они намного позитивнее и упорнее в достижении целей и стойкие.

— Каким образом ведется наблюдение и что оно включает в себя?

— Катамнестическое наблюдение детей ведется до наступления возраста трех лет, период от рождения до трех лет – это золотой период и в это время родившемуся раньше срока ребенку нужен особенный уход. У нас наблюдается порядка семисот сорока детей. В республике ведется общий регистр недоношенных детей, рожденных в нашем центре и в перинатальном центре Республиканской больницы №1. Все недоношенные дети пофамильно передаются в наше отделение и проходят у нас реабилитацию. Районным деткам, которым проблематично выехать в Якутск, мы оказываем помощь дистанционно, есть специальная программа «облачная поликлиника», по которой родители могут записаться к нам и получить необходимую консультацию, это и видеосвязь и СМС-сообщения, особенно много вопросов поступало, когда был локдаун.

В светлых и уютных кабинетах идут лечебные процедуры. В кабинете физиотерапии маленькому Арсению проводят электрофорез.

— По назначению невропатолога мы сегодня проводим электрофорез, — говорит врач кабинета физиотерапии Ульяна Афанасьевна СЕРГЕЕВА, – Динамика очень положительная. Мы уже на второй-третий день видим, как ребенок А. передвигается, поворачивается, успокаивается.

Прошу рассказать свою историю одну из мам.

— Мы родились с весом семьсот пятьдесят грамм, три месяца нас выхаживали и с момента выписки наблюдаемся в отделении катамнеза до трех месяцев, — охотно делится Майя. – И в реанимации, и в отделении выхаживания недоношенных детей, и здесь работают врачи от бога. Мы очень благодарны им за их труд, за отношение, за помощь…

Майа с малышом все необходимые процедуры прошли и собираются домой, а мы продолжаем беседовать с Натальей Николаевной.

— Функции кабинета катамнеза схожи с педиатрической службой?

— Кабинет катамнеза создан в помощь участковой педиатрической службе, не заменяет ее, а дополняет и расширяет.

— Что в планах?

— Мы хотим расти, развиваться, внедрить новые технологии лечебной физкультуры, массажа, хотим, чтобы нашими детками занимался логопед для ранней стимуляции речевого развития, нам необходим медицинский психолог для занятий с мамами, поскольку рождение недонощенного ребенка всегда большой стресс для семьи и зачастую родители психологически не готовы.

— Что бы Вы пожелали семье, где растет «торопышка»?

— Будьте терпеливы, любите своего ребенка и помните, только партнерство врача и семьи ребенка – залог успеха медицинской помощи, что может достигаться только на основе знаний и психологической готовности к выхаживанию и воспитанию. Будем рады помочь вам в приобретении таких знаний и необходимых навыков, чтоб дети росли крепкими и здоровыми на радость маме и папе.