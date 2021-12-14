14.12.2021
09:37
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Коронавирус

Отделение для больных омикроном открыли в Якутии

Отделение для лиц, у которых выявили новый штамм коронавируса «омикрон», открыли в республике, сообщила зампредседателя правительства Якутии Ольга Балабкина в своем телеграм-канале. Разработан план противодействия новому штамму.

Вчера, 13 декабря, стало известно, что тестирование на новый штамм выявили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из Южной Африки.

Как ранее сообщали в управлении Роспотребнадзора по Якутии, граждан, прибывших из неблагополучных по штамму «омикрон» и смежных стран, в республике не зарегистрировано, сообщает телеканал «Якутия-24»

Фото: ЯСИА
Источник: тгк Балабкина.Brief, Якутия-24
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