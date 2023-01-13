Отцы троих детей все-таки не подлежат мобилизации

Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохраняется, «вопрос отработан с Минобороны РФ», утверждает первый зампред Совфеда Андрей Турчак. Ранее депутат Госдумы Нина Останина подтвердила отмену. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева также тревожно сообщила, что «пишут про отмену директивы Генштаба об отсрочке для отцов трех и более детей при частичной мобилизации», сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News Источник: тгк Yakutsk News

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