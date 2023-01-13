13.01.2023
21:23
284

Общество

Отцы троих детей все-таки не подлежат мобилизации

Отсрочка от мобилизации для отцов троих детей сохраняется, «вопрос отработан с Минобороны РФ», утверждает первый зампред Совфеда Андрей Турчак. Ранее депутат Госдумы Нина Останина подтвердила отмену. Депутат Госдумы Сардана Авксентьева также тревожно сообщила, что «пишут про отмену директивы Генштаба об отсрочке для отцов трех и более детей при частичной мобилизации», сообщает тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх