Отцы-одиночки смогут получать республиканский маткапитал

В ходе XXXIX (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) 25 октября 2022 года народные депутаты республики рассмотрели во втором чтении проект закона Республики Саха (Якутия) № 427-6 «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О республиканском материнском капитале «Семья».

Законопроект внесен по законодательной инициативе народных депутатов Республики Саха (Якутия) Алены АТЛАСОВОЙ, Татьяны ЕГОРОВОЙ, Нюргуяны ЗАХАРОВОЙ, Валерия ЛЮТОГО, Оксаны МИХАЙЛОВОЙ, Семена НИКИТИНА, Натальи РУМЯНЦЕВОЙ, Марины СИЛКИНОЙ, Розы СОЛНЫШКИНОЙ.

Законопроект разработан в целях расширения круга лиц, имеющих право на получение республиканского материнского капитала «Семья» по аналогии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в связи с принятием Федерального закона от 30 апреля 2022 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В настоящее время республиканский материнский капитал «Семья» предоставляется в приоритетном порядке женщинам — гражданам Российской Федерации в связи с социальными рисками материнства, охватывающими беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве.

Право у мужчины на получение республиканского материнского капитала «Семья» по случаю рождения ребенка является производным от права женщины и может быть реализовано лишь в случае, когда возникшее у женщины право на указанные меры прекратилось по основаниям, установленным законом.

Право мужчины на указанные меры не является производным от права женщины только тогда, когда он является единственным усыновителем первого, второго ребенка или последующих детей.

Законопроектом предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2011 года, имеющих гражданство Российской Федерации, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, объявления ее умершей.

Также законопроектом предусматривается переход права на получение республиканского материнского капитала «Семья» к ребенку (детям) в случае смерти мужчины, одиноко воспитывающего данного ребенка (детей).

Аналогичные изменения внесены в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в отношении материнского (семейного) капитала, предоставляемого за счет средств федерального бюджета.

Кроме того, по аналогии с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», законопроектом предусмотрено прекращение права на получение республиканского материнского капитала «Семья» в случае оставления ребенка в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации, а также в случае наличия письменного согласия на усыновление ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение республиканского материнского капитала «Семья».

Закон принят во втором окончательном чтении.