Отцов двоих детей освободили от призыва с одним условием

Министерство обороны РФ приняло решение освободить от призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации отцов двоих детей при условии, что срок беременности их супруг составляет более 22 недель, сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина. Отцы детей-инвалидов также освобождены от частичной мобилизации вне зависимости от числа детей в семье, сообщает тгк ТАСС.

Фото: Sakhalife Источник: ТАСС

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