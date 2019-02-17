Отцы республики обмениваются опытом

26 февраля Комитет Совета Федерации по социальной политике в Москве проводит «круглый стол» на тему «Актуальные вопросы сохранения здоровья мужского населения». На встрече данной выступит председатель Лиги отцов республики Айхал Габышев.

В эти дни руководство Лиги собирает предложения в СФ от членов Лиги. Параллельно с этим работа проводится в рамках проекта «Крепкая семья» политической партии «Единая Россия».

Актуальные вопросы и рекомендации поступили и во время последних мероприятий. К примеру, во время встречи в Республиканской библиотеке для слепых граждан (г.Якутск, проспект Ленина, 58). В ходе душевного разговора члены регионального Общества слепых рассказали исполнительному директору Лиги Ивану Захарову об актуальных проблемах людей с инвалидностью по зрению. Кроме того, они поделились планами общественной работы. Стороны договорились поддерживать друг друга, и создать Совет отцов Общества слепых Якутии.

Также на днях состоялась встреча председателя Лиги отцов Айхала Габышева с отцами детского сада «Кэскил» г. Якутск. Родительский час был посвящен теме «Роль отца в воспитании ребенка».

Речь шла о том, что в погоне за финансовой стабильностью в семье мужчины часто забывают главную жизненную ценность – вырастить и воспитать ребенка. Как правило, в современных семьях эта почетная обязанность отводится только лишь матери. Но такое воспитание получается однобоким, т.к. заменить собой мужчину во всех жизненных ситуациях женщина не может. Отец использует отличные от матери воспитательные функции. Отцы, как правило, придерживаются в воспитании логики, последовательности и принципиальности.

Нескрываемый интерес в детском саду проявили молодые отцы. Айхал Габышев от имени Лиги отцов по ходатайству руководства садика поощрил грамотами отцов, активно участвующих в мероприятиях ДОУ.

Виктория СТАСЬ

Фото автора